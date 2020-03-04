Новий уряд: Шмигалю у Раді подарували іграшкового кота у мішку, вимагаючи представити програму і міністрів, скріншот відео

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Кандидату у прем'єр -міністри Денису Шмигалю сьогодні подарували у Раді іграшкового кота в мішку. Нардеп від «Голоса» Юлія Клименко виступала під час обговорення кандидатури, яку запропонував Зеленський, і нагадала, що Україну чекають у найближчому майбутньому кризи — воєнна, коронавірусна і економічна.

Вона вважає, що в цей момент монобільшість вирішила поміняти обличчя на нові, але «нові виявилися старими, гарно відомими виборцям».

Можливо вони гарні міцні господарники, але це міні-уряд Януковича. Слуги втратили і пам’ять, і зір, і слух, оскільки пропонують цих людей кандидати в міністрів. Ми проголосували перший уряд без представлення, програми, розуміння того, як врятувати економіку, зробили експеримент на шість місяців. Сьогодні нам пропонують той самий експеримент, але з тими ж котами у мішку, — нагадала Клименко.

Нардеп витягнула із торбинки іграшку, схожу на кота і з цими словами заявила, вимагає від Шмигаля та президента Володимира Зеленського персонально представити міністрів і програму уряду.

На всяк випадок подаруємо кота в мішку і вимагаємо, аби ви вийняли котів з мішків, розказали людям правду, як ми будемо реформувати країну, — сказала нардеп.

Клименко підійшла до урядової ложі і залишила іграшку у ній. Спікер Разумков відреагував на цей спіч, заявивши, що іграшками місце в дитячому будинку.

4 березня народні обранці зібралися на позачергове вечірнє пленарне засідання Верховної Ради, яке скликав президент Володимир Зеленський. Парламентарі вислухали виступи глави держави та очільника Кабміну Олексія Гончарука, після чого відправили прем'єр-міністра у відставку.