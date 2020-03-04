Посадовці інституту Нацакадемії медичних наук розтратили 10 млн грн. Фото: sud.ua

https://racurs.ua/ua/n134695-posadovci-instytutu-nacakademiyi-medychnyh-nauk-vkraly-10-mln-grn-pid-chas-rekonstrukciyi.html

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Офіс генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо посадовців інституту Національної академії медичних наук України.

Службових осіб інституту підозрюють у розтраті 10 млн грн державних коштів. Зловмисники зловживали службовим становищем та діяли спільно з фірмами-підрядниками. Слідчі встановили, що посадовці здійснили службове підроблення та розтратили понад 10 млн грн під час проведення реконструкції одного із відділень закладу. Про це 4 березня повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що розслідування здійснювались у кримінальному провадженні за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч.1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 27 лютого прокуратура Києва розпочала кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великому розмірі) КК України за фактом закупівель Національного інституту раку в обхід системи ProZorro.