Чиновники института Нацакадемии медицинских наук растратили 10 млн грн. Фото: sud.ua

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Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении должностных лиц института Национальной академии медицинских наук Украины.

Должностных лиц института подозревают в растрате 10 млн грн государственных средств. Злоумышленники злоупотребляли служебным положением и действовали совместно с фирмами-подрядчиками. Следователи установили, что должностные лица совершили служебный подлог и растратили свыше 10 млн грн во время проведения реконструкции одного из отделений учреждения. Об этом 4 марта сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Отмечается, что расследования проводились в уголовном производстве по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.1 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 27 февраля прокуратура Киева начала уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупном размере) УК Украины по факту закупок Национального института рака в обход системы ProZorro.