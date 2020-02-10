Незаконная вырубка леса. Фото: АиФ

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Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении четверым лесничим ГП «Олевское лесное хозяйство» (Житомирская область) в растрате госимущества в особо крупных размерах.

Следствие подозревает, что работники лесхоза вступили в сговор с должностными лицами специализированного лесозащитного предприятия и территориального органа Гослесагентства и вносили недостоверные сведения в документы во время отвода насаждений в санитарные рубки, сообщает пресс-служба ГБР.

На участках леса, которые отводились под санитарную рубку, намеренно в документах занижался запас древесины. Неучтенная древесина незаконно продавалась за наличные деньги субъектам хозяйствования, в том числе экспортерам пиломатериалов.

По предварительным подсчетам, в результате незаконной вырубки леса государству был нанесен ущерб в сумме более 6 млн грн.

В настоящее время следователями ГБР совместно с прокурорами Офиса генпрокурора проводятся 35 санкционированных обысков по месту расположения лесхоза, его лесничеств, специализированного лесозащитного предприятия, территориального органа и центрального аппарата Гослесагентства.

Также обыски проводятся в местах проживания подозреваемых и на других объектах недвижимости должностных лиц государственной лесной охраны.

Дополнительно проводятся обыски по месту жительства предпринимателей, которые причастны к данной противоправной схеме.

Во время обыска на территории одной из лесопилен обнаружено 600 куб. м ликвидной древесины без документов, подтверждающих ее законное происхождение.