Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Незаконная вырубка леса. Фото: АиФ

Лесничих из Житомирщины подозревают в растрате госимущества на 6 млн грн — ГБР (ФОТО)

10 фев 2020, 19:17
999

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении четверым лесничим ГП «Олевское лесное хозяйство» (Житомирская область) в растрате госимущества в особо крупных размерах.

Следствие подозревает, что работники лесхоза вступили в сговор с должностными лицами специализированного лесозащитного предприятия и территориального органа Гослесагентства и вносили недостоверные сведения в документы во время отвода насаждений в санитарные рубки, сообщает пресс-служба ГБР.

Лесничих из Житомирщины подозревают в растрате госимущества на 6 млн грн. Фото: ГБР

На участках леса, которые отводились под санитарную рубку, намеренно в документах занижался запас древесины. Неучтенная древесина незаконно продавалась за наличные деньги субъектам хозяйствования, в том числе экспортерам пиломатериалов.

Лесничих из Житомирщины подозревают в растрате госимущества на 6 млн грн. Фото: ГБР

По предварительным подсчетам, в результате незаконной вырубки леса государству был нанесен ущерб в сумме более 6 млн грн.

В настоящее время следователями ГБР совместно с прокурорами Офиса генпрокурора проводятся 35 санкционированных обысков по месту расположения лесхоза, его лесничеств, специализированного лесозащитного предприятия, территориального органа и центрального аппарата Гослесагентства.

Лесничих из Житомирщины подозревают в растрате госимущества на 6 млн грн. Фото: ГБР

Также обыски проводятся в местах проживания подозреваемых и на других объектах недвижимости должностных лиц государственной лесной охраны.

Лесничих из Житомирщины подозревают в растрате госимущества на 6 млн грн. Фото: ГБР

Дополнительно проводятся обыски по месту жительства предпринимателей, которые причастны к данной противоправной схеме.

Во время обыска на территории одной из лесопилен обнаружено 600 куб. м ликвидной древесины без документов, подтверждающих ее законное происхождение.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Более 10 сотрудников СБУ подозреваются в связях с фигурантами дела Шеремета — Геращенко

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что есть веские основания полагать, что более 10 сотрудников СБУ связаны с фигурантами дела об убийстве журналиста Павла Шеремета

Правовые новости
18:26

Развел информационный винегрет: Кривонос раскритиковал заявление Ермака о выборах в ОРДЛО

Заместитель секретаря СНБО Кривонос раскритиковал заявление помощника Зеленского Ермака о выборах в ОРДЛО. Кривонос назвал ее «информационным винегретом», поскольку перед такими заявлениями необходимо готовить информационную «подложку»

Новости Украины
18:11

Новый коронавирус: в Минздраве сообщили, где разместят эвакуированных из Уханя украинцев

В Министерстве здравоохранения заявили, что граждан Украины, которых эвакуируют из китайского города Ухань, где зафиксирована вспышка нового коронавируса, разместят на карантин в Киевской области

Новости Украины
15:48
1432