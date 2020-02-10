Антон Геращенко. Фото: Elise Journal

https://racurs.ua/n133485-bolee-10-sotrudnikov-sbu-podozrevautsya-v-svyazyah-s-figurantami-dela-sheremeta-geraschenko.html

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Убийство журналиста Павла Шеремета является своеобразной демонстрацией компетентности украинских правоохранительных органов. Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что в настоящее время проверяются более 10 сотрудников СБУ на предмет их возможной связи с фигурантами дела об убийстве Шеремета.

Основанием для таких проверок стала публикация записей, которые вызывают подозрения относительно того, что подозреваемые могли каким-то образом быть связаны с СБУ, пишет РБК-Украина.

В СБУ данную информацию не подтверждают, но и не спешат опровергать.

По словам Геращенко, речь идет не о возможных связях, а о вполне конкретных.

Замминистра заявил, что связи между фигурантами дела и сотрудниками СБУ не были дружескими. Такие подозрения являются основанием для проверки более 10 сотрудников СБУ относительно их совместной деятельности с подозреваемыми.