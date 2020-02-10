Новини
  1. Новини
  2. Юридичні новини
  3. Новина
Ракурс
Антон Геращенко. Фото: Elise Journal

Понад 10 співробітників СБУ підозрюються у зв’язках із фігурантами справи Шеремета — Геращенко

10 лют 2020, 18:26
999

Вбивство журналіста Павла Шеремета є своєрідною демонстрацією компетентності українських правоохоронних органів. Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що на даний час перевіряються понад 10 співробітників СБУ на предмет їхніх можливих зв’язків із фігурантами справи про вбивство Шеремета.

Підставою для таких перевірок стала публікація записів, які викликають підозри щодо того, що підозрювані могли якимось чином бути пов’язані з СБУ, пише РБК-Україна.

В СБУ цю інформацію не підтверджують, але і не поспішають спростовувати.

За словами Геращенка, мова йде не про можливі зв’язки, а про цілком конкретні.

Заступник міністра заявив, що зв’язки між фігурантами справи та співробітниками СБУ не були дружніми. Такі підозри є підставою для перевірки понад 10 співробітників СБУ щодо їхньої спільної діяльності з підозрюваними.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Понад 10 співробітників СБУ підозрюються у зв’язках із фігурантами справи Шеремета — Геращенко

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що є вагомі підстави вважати, що понад 10 співробітників СБУ пов’язані з фігурантами справи про вбивство журналіста Павла Шеремета

Юридичні новини
18:26

Розвів інформаційний вінегрет: Кривонос розкритикував заяву Єрмака про вибори в ОРДЛО

Заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос розкритикував заяву помічника Зеленського Єрмака про вибори в ОРДЛО. Кривонос назвав її «інформаційним вінегретом», оскільки перед такими заявами необхідно готувати інформаційну «підкладку»

Новини України
18:11

Новий коронавірус: у МОЗ повідомили, де розмістять евакуйованих з Уханя українців

У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що громадян України, яких евакуюють із китайського міста Ухань, де зафіксований спалах нового коронавірусу, розмістять на карантин у Київській області

Новини України
15:48
1432