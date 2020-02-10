Антон Геращенко. Фото: Elise Journal

https://racurs.ua/ua/n133485-ponad-10-spivrobitnykiv-sbu-pidozruutsya-u-zv-yazkah-iz-figurantamy-spravy-sheremeta-geraschenko.html

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Вбивство журналіста Павла Шеремета є своєрідною демонстрацією компетентності українських правоохоронних органів. Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що на даний час перевіряються понад 10 співробітників СБУ на предмет їхніх можливих зв’язків із фігурантами справи про вбивство Шеремета.

Підставою для таких перевірок стала публікація записів, які викликають підозри щодо того, що підозрювані могли якимось чином бути пов’язані з СБУ, пише РБК-Україна.

В СБУ цю інформацію не підтверджують, але і не поспішають спростовувати.

За словами Геращенка, мова йде не про можливі зв’язки, а про цілком конкретні.

Заступник міністра заявив, що зв’язки між фігурантами справи та співробітниками СБУ не були дружніми. Такі підозри є підставою для перевірки понад 10 співробітників СБУ щодо їхньої спільної діяльності з підозрюваними.