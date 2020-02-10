Кривонос розкритикував заяву Єрмака про вибори в ОРДЛО, фото — "Главком"

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Заяву помічника президента Андрія Єрмака щодо намірів Києва провести вибори в ОРДЛО у жовтні 2020 року разом з місцевими виборами по всій країні заступник секретаря РНБОУ Сергій Кривонос назвав передчасною.

Всі почули заяву пана Єрмака. Але не почули, як практично можна реалізувати ці наміри. В чому зараз наша головна проблема? Це слабка інформаційна політика, — сказав Кривонос в інтерв’ю «Главкому».

Він готовий допомагати владі змінювати підходи до інформполітики, оскільки раніше брав участь в інформаційно-психологічних операціях Сил спеціальних операцій.

Кривонос вважає, що перед такими заявами необхідно готувати інформаційну «підкладку», а згодом вкидати меседж, який «також повинен розумно інформаційно супроводжуватися». Заступник секретаря РНБО вважає, що меседж пройшов, але без належної підготовки до його оприлюднення.

Якщо ви вкинули такий серйозний меседж, то повинні забезпечити його подальший інформаційний супровід, роз’яснити як ви це бачите. Якщо влада мовчить і не пояснює свої наміри, то всі починають додумувати щось за владу. В головах людей створюється інформаційний вінегрет, — вважає Кривонос.

Він переконує, що золотим правилом пропаганди є інформаційний супровід намірів, оскільки той, хто виправдовується, буде у програші незалежно від того, правий він чи ні.

Кривонос також анонсував певні кадрові призначення в РНБО, які дозволять покращити інформаційну політику держави.

Нагадаємо, що напередодні нормандського саміту на початку грудня 2019 року Єрмак погодився на те, що так звана «формула Штайнмаєра», яка регулює зміну особливого статусу ОРДЛО з тимчасового на постійний, повинна стати частиною українського законодавства.