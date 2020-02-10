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Ураган у Польщі. Фото: Перша Кримська

Ураган на гірськолижному курорті в Польщі забрав життя двох людей (ФОТО)

10 лют 2020, 17:39
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Ураган у Польщі забрав життя молодої жінки і дитини, на яких впала частина даху одного з будинків на гірськолижному курорті Буковіна-Татшанська.

Ще двоє людей отримали травми різного ступеня тяжкості, повідомляє tvn24.pl.

Частину даху зірвало із пункту видачі гірськолижного спорядження через дуже сильний порив вітру.

Молода жінка і дитина загинули на місці, ще одній жінці і чоловіку надається медична допомога.

Ураган у Польщі. Фото: tvn24.pl

Швидкість вітру на гірськолижному курорті досягала 105 км/год. Рятувальники рекомендують туристам відмовитися від походів у гори та ліси.

У чотирьох воєводствах Польщі школярі знаходяться на зимових канікулах, тому на гірськолижних курортах спостерігається наплив туристів.

За минулу ніч польські рятувальники більше 1 тис. разів виїжджали на ліквідацію аварій, викликаних ураганом. Населені пункти у декількох регіонах Польщі залишилися без електропостачання.


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