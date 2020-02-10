Ураган на горнолыжном курорте в Польше унес жизни двух человек (ФОТО)https://racurs.ua/n133483-uragan-na-gornolyjnom-kurorte-v-polshe-unes-jizni-dvuh-chelovek.htmlРакурс
Ураган в Польше унес жизни молодой женщины и ребенка, на которых упала часть крыши одного из зданий на горнолыжном курорте Буковина-Татшаньская.
Еще два человека получили травмы различной степени тяжести, сообщает tvn24.pl.
Часть крыши сорвало из пункта выдачи горнолыжного снаряжения из-за очень сильного порыва ветра.
Молодая женщина и ребенок погибли на месте, еще одной женщине и мужчине оказывается медицинская помощь.
Скорость ветра на горнолыжном курорте достигала 105 км/ч. Спасатели настоятельно рекомендуют туристам отказаться от походов в горы и леса.
В четырех воеводствах Польши школьники находятся на зимних каникулах, поэтому на горнолыжных курортах наблюдается наплыв туристов.
За прошедшую ночь польские спасатели более 1 тыс. раз выезжали на ликвидацию аварий, вызванных ураганом. Населенные пункты в нескольких регионах Польши остались без электроснабжения.