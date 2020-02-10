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Ракурс
Ураган в Польше. Фото: Первая Крымская

Ураган на горнолыжном курорте в Польше унес жизни двух человек (ФОТО)

10 фев 2020, 17:39
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Ураган в Польше унес жизни молодой женщины и ребенка, на которых упала часть крыши одного из зданий на горнолыжном курорте Буковина-Татшаньская.

Еще два человека получили травмы различной степени тяжести, сообщает tvn24.pl.

Часть крыши сорвало из пункта выдачи горнолыжного снаряжения из-за очень сильного порыва ветра.

Молодая женщина и ребенок погибли на месте, еще одной женщине и мужчине оказывается медицинская помощь.

Ураган в Польше. Фото: tvn24.pl

Скорость ветра на горнолыжном курорте достигала 105 км/ч. Спасатели настоятельно рекомендуют туристам отказаться от походов в горы и леса.

В четырех воеводствах Польши школьники находятся на зимних каникулах, поэтому на горнолыжных курортах наблюдается наплыв туристов.

За прошедшую ночь польские спасатели более 1 тыс. раз выезжали на ликвидацию аварий, вызванных ураганом. Населенные пункты в нескольких регионах Польши остались без электроснабжения.


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