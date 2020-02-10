Кривонос раскритиковал заявление Ермака о выборах в ОРДЛО, фото — "Главком"

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Заявление помощника президента Андрея Ермака относительно намерений Киева провести выборы в ОРДЛО в октябре 2020 года вместе с местными выборами по всей стране заместитель секретаря СНБОУ Сергей Кривонос назвал преждевременным.

Все услышали заявление господина Ермака. Но не услышали, как практически можно реализовать эти намерения. В чем сейчас наша главная проблема? Это слабая информационная политика, — сказал Кривонос в интервью «Главкому».

Он готов помогать власти менять подходы к информполитике, поскольку ранее принимал участие в информационно-психологических операциях Сил специальных операций.

Кривонос считает, что перед такими заявлениями необходимо готовить информационную «подложку», а затем бросать месседж, который «также должен разумно информационно сопровождаться». Заместитель секретаря СНБО считает, что месседж прошел, но без надлежащей подготовки до его опубликования.

Если вы бросили такой серьезный месседж, то должны обеспечить его дальнейшее информационное сопровождение, разъяснить как вы это видите. Если власть молчит и не объясняет свои намерения, то все начинают додумывать что-то за власть. В головах людей создается информационный винегрет, — считает Кривонос.

Он утверждает, что золотым правилом пропаганды является информационное сопровождение целей, поскольку тот, кто оправдывается, будет в проигрыше независимо от того, прав он или нет.

Кривонос также анонсировал определенные кадровые назначения в РНБО, которые позволят улучшить информационную политику государства.

Напомним, что накануне нормандского саммита в начале декабря 2019 года Ермак согласился на то, что так называемая «формула Штайнмайера», которая регулирует смену особого статуса ОРДЛО с временного на постоянный, должна стать частью украинского законодательства.