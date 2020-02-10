Незаконна рубка лісу. Фото: АіФ

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Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру чотирьом лісничим ДП «Олевське лісове господарство» (Житомирська область) у розтраті держмайна в особливо великих розмірах.

Слідство підозрює, що працівники лісгоспу вступили у змову з посадовими особами спеціалізованого лісозахисного підприємства і територіального органу Держлісагентства та вносили недостовірні відомості до документів під час відведення насаджень в санітарні рубки, повідомляє прес-служба ДБР.

На ділянках лісу, які відводилися під санітарну рубку, навмисно в документах занижувався запас деревини. Неврахована деревина незаконно продавалася за готівку суб'єктам господарювання, у тому числі експортерам пиломатеріалів.

За попередніми підрахунками, у результаті незаконної вирубки лісу державі було завдано збитків у сумі понад 6 млн грн.

Наразі слідчими ДБР спільно з прокурорами Офісу генпрокурора проводяться 35 санкціонованих обшуків за місцем розташування лісгоспу, його лісництв, спеціалізованого лісозахисного підприємства, територіального органу та центрального апарату Держлісагентства.

Також обшуки проводяться за місцем проживання підозрюваних та на інших об'єктах нерухомості посадових осіб державної лісової охорони.

Додатково проводяться обшуки за місцем проживання підприємців, які причетні до даної протиправної схеми.

Під час обшуку на території однієї із лісопереробок виявлено 600 куб. м ліквідної деревини без документів, що підтверджують її законне походження.