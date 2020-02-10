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Незаконна рубка лісу. Фото: АіФ

Лісничих із Житомирщини підозрюють у розтраті держмайна на 6 млн грн — ДБР (ФОТО)

10 лют 2020, 19:17
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Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру чотирьом лісничим ДП «Олевське лісове господарство» (Житомирська область) у розтраті держмайна в особливо великих розмірах.

Слідство підозрює, що працівники лісгоспу вступили у змову з посадовими особами спеціалізованого лісозахисного підприємства і територіального органу Держлісагентства та вносили недостовірні відомості до документів під час відведення насаджень в санітарні рубки, повідомляє прес-служба ДБР.

Лісничих із Житомирщини підозрюють у розтраті держмайна на 6 млн грн. Фото: ДБРНа ділянках лісу, які відводилися під санітарну рубку, навмисно в документах занижувався запас деревини. Неврахована деревина незаконно продавалася за готівку суб'єктам господарювання, у тому числі експортерам пиломатеріалів.

Лісничих із Житомирщини підозрюють у розтраті держмайна на 6 млн грн. Фото: ДБРЗа попередніми підрахунками, у результаті незаконної вирубки лісу державі було завдано збитків у сумі понад 6 млн грн.

Наразі слідчими ДБР спільно з прокурорами Офісу генпрокурора проводяться 35 санкціонованих обшуків за місцем розташування лісгоспу, його лісництв, спеціалізованого лісозахисного підприємства, територіального органу та центрального апарату Держлісагентства.

Лісничих із Житомирщини підозрюють у розтраті держмайна на 6 млн грн. Фото: ДБРТакож обшуки проводяться за місцем проживання підозрюваних та на інших об'єктах нерухомості посадових осіб державної лісової охорони.

Лісничих із Житомирщини підозрюють у розтраті держмайна на 6 млн грн. Фото: ДБРДодатково проводяться обшуки за місцем проживання підприємців, які причетні до даної протиправної схеми.

Під час обшуку на території однієї із лісопереробок виявлено 600 куб. м ліквідної деревини без документів, що підтверджують її законне походження.

Джерело: Ракурс


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