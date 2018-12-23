Сбой в системе управления остановил работу аэропорта Бирмингема

В аэропорту Бирмингема, фото — The Guardian

https://racurs.ua/n116051-sboy-v-sisteme-upravleniya-ostanovil-rabotu-aeroporta-birmingema.html

Racurs.ua

В международном аэропорту Бирмингема вечером 23 декабря произошел технический сбой системы управления полетами.

Его работа прекратилась на два часа, подняв панику и вызвав значительные задержки выполнения рейсов, сообщает BBC.

Сайт аэропорта не уточнил, что именно произошло. Технический сбой случился вечером. Аэропорт прекратил принимать и отправлять рейсы. Сообщалось о «значительных задержках». Люди, которые прибыли на борт, жаловались, что им приходится ждать часами.

Рейсы возобновились в аэропорту Бирмингема через два часа.

В организации Eurocontrol отметили, что ошибка возникла из-за отказа системы электронных планов полетов.

Сегодняшний инцидент в Бирмингеме произошел через несколько дней после того, как в лондонском аэропорту «Гатвик» в результате задержек рейсов пострадали около 140 тыс. пассажиров. Тогда вокруг взлетно-посадочной полосы заметили дроны, полеты которых заставили руководство аэропорта прекратить рейсы.