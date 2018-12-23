Цунамі в Індонезії: кількість жертв перевищила 200 осіб

Наслідки цунамі, фото: Detik

https://racurs.ua/ua/n116035-cunami-v-indoneziyi-kilkist-jertv-perevyschyla-200-osib.html

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Кількість жертв вчорашнього цунамі в Індонезії, спровокованого виверженням вулкану Кракатау, вже досягла 222 осіб.

Офіційна кількість поранених становить 843 людини. Також з’явилася інформація про зниклих безвісти — наразі це 28 людей, повідомляє агентство Reuters з посиланням на владу країни.

Вважається, що причиною стихійного лиха стали підводні зсуви.

За словами очевидців, не було жодних ознак наближення цунамі, таких як відступаюча вода або землетрус, — абсолютно несподівано до берега підступили хвилі висотою 2−3 м.

Раніше повідомлялося, що попереджень про цунамі не надходило. Втім, влада країни стверджує, що в деяких районах все ж спрацювала попереджувальна сирена.

Від стихії постраждали території островів Ява та Суматра, розташовані на узбережжі Зондської затоки.

МЗС України закликає утриматися від відвідування провінцій Лампунг і Бантен, зокрема популярного курортного міста Аньєр.

Нагадаємо, вчорашнє цунамі несподівано налетіло на глядачів концерту популярної індонезійської поп-групи з Джакарти Seventeen, котра виступала на пляжі Танджунг Лесунг у західній частині острова Ява. В результаті загинули щонайменше 29 людей, ще понад десять зникли безвісти. Серед них і кілька музикантів.