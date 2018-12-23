Цунами в Индонезии: количество жертв превысило 200 человек

Последствия цунами, фото: Detik

https://racurs.ua/n116035-cunami-v-indonezii-kolichestvo-jertv-prevysilo-200-chelovek.html

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Количество жертв вчерашнего цунами в Индонезии, спровоцированного извержением вулкана Кракатау, уже достигло 222 человек.

Официальное количество раненых составляет 843 человека. Также появилась информация о пропавших без вести — в настоящее время это 28 человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на власти страны.

Считается, что причиной стихийного бедствия стали подводные оползни.

По словам очевидцев, не было никаких признаков приближения цунами, таких как отступающая вода или землетрясение, — совершенно неожиданно к берегу подступили волны высотой 2−3 м.

Ранее сообщалось, что предупреждений о цунами не поступало. Впрочем, власти страны утверждают, что в некоторых районах все же сработала предупреждающая сирена.

От стихии пострадали территории островов Ява и Суматра, расположенные на побережье Зондского залива.

МИД Украины призывает воздержаться от посещения провинций Лампунг и Бантен, в том числе популярного курортного города Аньер.

Напомним, вчерашнее цунами неожиданно обрушилось на зрителей концерта популярной индонезийской поп-группы из Джакарты Seventeen, выступавшей на пляже Танджунг Лесунг в западной части острова Ява. В результате погибли как минимум 29 человек, еще более десяти пропали без вести. В их числе и несколько музыкантов.