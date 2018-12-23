Третья мировая война: в США назвали вероятные сценарии развития конфликта

Третья мировая война может прийти с совершенно неожиданного направления, фото: Gameplay.tips

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Третья мировая война может начаться в Южно-Китайском море, Персидском заливе, на Корейском полуострове или в Украине.

Об этом говорится в ежегодной статье профессора Военного колледжа армии США Роберт Фарли на тему возможных сценариев развития глобального конфликта, сообщает издание The National Interest.

В статье отмечается, что в первые два десятилетия после завершения Холодной войны новый глобальный конфликт казался невозможным. Теперь же, из-за возрастающей мощи Китая и агрессивных действий России, нарушающей международный порядок, мировая война снова становится возможной перспективой развития событий.

Южно-Китайском море

По мнению Фарли, постепенное ухудшение отношений между США и Китаем относительно вопросов торговли может перерасти границы «долларов, слов и юридических заявлений».

Персидский залив

Не смотря на то, что все конфликты в районе Персидского залива и на Ближнем Востоке, такие, как Сирия, Йемен и противостояние США с Ираном, перешли во вялотекущую фазу, всегда есть вероятность серьезного обострения, который может поджечь новую мировую войну, в которую окажутся втянуты США, Китай или Россия.

Политические потрясения в Иране могут дестабилизировать регион, подтолкнуть страну к агрессивному поведению или наоборот — сделать Исламскую Республику привлекательной мишенью для врагов. Напряженность между курдами, турками, сирийцами и иракцами может в любое время перейти к открытому конфликту. Наконец, руководство Саудовской Аравии неоднократно демонстрировало склонность к рискованным решениям, даже когда стабильность королевства находится под угрозой.

Корейский полуостров

Хотя напряжение на Корейском полуострове значительно уменьшилось за последний год, ситуация еще может ухудшится. Кроме того, Китай и Япония не полностью согласны с примирением обеих Корей между собой. Все это делает ситуацию вокруг полуострова гораздо более опасной, чем предполагают оптимистичные оценки.

Украина

Эксперт обращает внимание на рост напряженности, вызванный захватом Россией украинских кораблей в акватории Керченской протоки в конце ноября. Хотя, по мнению Фарли, Россия, похоже, не заинтересована в нарушении статус-кво в преддверии украинских выборов, учитывая сохраняющуюся напряженность в отношениях между РФ и Соединенными Штатами, даже небольшой инцидент может поставить под угрозу хрупкий баланс, который держался в течение последних нескольких лет, что может привести к хаосу в Восточной Европе.

Другое место

«Соединенные Штаты ошибочно предсказывали каждый конфликт со времен Корейской войны. Почему мы должны ожидать, что в случаи с Третьей мировой войной будет по другому?» — спрашивается в статье.

Влиятельные государства, как правило, направляют дипломатические, военные и политические ресурсы на то, что они считают наиболее серьезными конфликтами в своих зонах влияния. Менее критическим конфликтам не уделяется столько внимания, а это означает, что иногда они могут перерасти в серьезную конфронтацию, прежде чем кто-то заметит, что происходит. Разрушительный конфликт может возникнуть в странах Балтии, в Азербайджане, в Кашмире или даже в Венесуэле.

«Если начнется третья мировая война, она вполне может прийти с совершенно неожиданного направления», — резюмирует Фарли.

Напомним, война на востоке Украины уже стала самой продолжительной со времен Второй мировой и самой кровавой после Балкан.