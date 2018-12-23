Третя світова війна: в США назвали ймовірні сценарії розвитку конфлікту

Третя світова війна може прийти з абсолютно несподіваного напрямку, фото: Gameplay.tips

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Третя світова війна може початися в Південно-Китайському морі, Перській затоці, на Корейському півострові або в Україні.

Про це йдеться в щорічній статті професора Військового коледжу армії США Роберта Фарлі на тему можливих сценаріїв розвитку глобального конфлікту, повідомляє видання The National Interest.

У статті наголошується, що в перші два десятиліття після завершення Холодної війни новий глобальний конфлікт здавався неможливим. Тепер же, через зростаючу силу Китаю та агресивні дії Росії, яка порушує міжнародний порядок, світова війна знову стає можливою перспективою розвитку подій.

Південно-Китайське море

На думку Фарлі, поступове погіршення відносин між США і Китаєм щодо питань торгівлі може перейти межі «доларів, слів і юридичних заяв».

Перська затока

Попри те, що всі конфлікти в районі Перської затоки і на Близькому Сході, такі, як Сирія, Ємен і протистояння США з Іраном, перейшли в повільну фазу, завжди є ймовірність серйозного загострення, яке може підпалити нову світову війну, в котру виявляться втягнутими США, Китай чи Росія.

Політичні потрясіння в Ірані можуть дестабілізувати регіон, підштовхнути країну до агресивної поведінки або навпаки — зробити Ісламську Республіку привабливою мішенню для ворогів. Напруженість між курдами, турками, сирійцями та іракцями може в будь-який час перейти до відкритого конфлікту. Нарешті, керівництво Саудівської Аравії неодноразово демонструвало схильність до ризикованих рішень, навіть коли стабільність королівства перебуває під загрозою.

Корейський півострів

Хоча напруга на Корейському півострові значно зменшилася за останній рік, ситуація ще може погіршиться. Крім того, Китай і Японія не повністю згодні з примиренням обох Корей між собою. Все це робить ситуацію довкола півострова значно небезпечнішою, ніж припускають оптимістичні оцінки.

Україна

Експерт звертає увагу на зростання напруженості, викликане захопленням Росією українських кораблів в акваторії Керченської протоки наприкінці листопада. Хоча, на думку Фарлі, Росія, схоже, не зацікавлена в порушенні статус-кво напередодні українських виборів, враховуючи напруженість, що зберігається у відносинах між РФ і Сполученими Штатами, навіть невеликий інцидент може поставити під загрозу крихкий баланс, який тримався протягом останніх кількох років, що може привести до хаосу в Східній Європі.

Інше місце

«Сполучені Штати помилялися в передбаченні кожного конфлікту з часів Корейської війни. Чому ми повинні очікувати, що у випадку з Третьою світовою війною буде по іншому?» — питається в статті.

Впливові держави, як правило, спрямовують дипломатичні, військові та політичні ресурси на те, що вони вважають найбільш серйозними конфліктами в своїх зонах впливу. Менш критичним конфліктам не приділяється стільки уваги, а це означає, що іноді вони можуть перерости в серйозну конфронтацію, перш ніж хтось помітить, що відбувається. Руйнівний конфлікт може виникнути в країнах Балтії, в Азербайджані, в Кашмірі або навіть у Венесуелі.

«Якщо почнеться третя світова війна, вона цілком може прийти з абсолютно несподіваного напрямку», — резюмує Фарлі.

Нагадаємо, війна на сході України вже стала найтривалішою з часів Другої світової і найкривавішою після Балкан.