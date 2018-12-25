В Одесі затримали «терориста», який через образу замінував «Привоз» і залізничний вокзал (ВІДЕО)

Ринок і вокзал обстежили вибухотехніки, які не знайшли небезпечних предметів, фото — Вікіпедія

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В Одесі 24 грудня затримали чоловіка, який через образу «замінував» по телефону ринок «Привоз» і залізничний вокзал.

Правоохоронці звернули увагу на те, що обидва повідомлення про замінування надійшли з одного й того ж телефонного номера, повідомили у Національній поліції.

Обидва об'єкти обстежили вибухотехніки і не знайшли небезпечних предметів.

Дуже швидко оперативники Приморського відділу поліції та управління СБУ в Одеській області затримали підозрюваного.

25-річний житель розповів, що напередодні приїхав до Одеси у пошуках роботи. Не знайшовши працедавця впродовж доби, чоловік образився і вирішив повідомити про вибухівку на ринку та вокзалі.

Нагадаємо, що у Києві 6 грудня поліція вирахувала зловмисника, який напідпитку зателефонував у поліцію та повідомив, що у приміщенні Верховної Ради знаходиться вибухівка. Правоохоронці швидко вирахували номер, з якого контактував телефонний терорист, і прибули на виклик у його помешкання.