Медведєв розширив російський санкційний список проти України на 200 фізичних та юридичних осіб

Росіяни надумали розширити список персональних санкцій стосовно українців, фото — Твіттер

https://racurs.ua/ua/n116089-medvediev-rozshyryv-rosiyskyy-sankciynyy-spysok-proty-ukrayiny.html

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Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв 25 грудня розширив список фізичних і юридичних осіб України, щодо яких вводяться контрсанкціі.

Медведєв написав про це у своєму Твіттер, але не вказав стосовно кого в Україні запроваджуються нові обмеження. Відповідне рішення не опублікували наразі і на сайті уряду РФ. У прес-службі «Інтерфаксу» заявили, що нові санкції запровадять стосовно приблизно 200 українських юридичних та фізичних осіб.

Керівник уряду РФ зазначив, що від 25 грудня розширено список фізичних і юридичних осіб з України, щодо яких будуть застосовуватись спеціальні обмежувальні заходи.

«Я підписав відповідну постанову. Це зроблено для захисту інтересів російської держави, компаній і громадян Росії», — додав Медведєв.

Нагадаємо, що 22 жовтня президент РФ Володимир Путін підписав указ про персональні санкції щодо громадян і юридичних осіб України. З 1 листопада Росія запровадила санкції щодо 322 громадян і 68 компаній з України.

Серед фізичних та юридичних осіб, які підпали під обмеження, були судді Конституційного суду, депутати Верховної Ради VIII скликання, українські підприємці, чиновники Адміністрації президента України, керівники органів виконавчої влади і великих українських компаній, юридичні особи, що контролюються найбільшими бізнесменами України.