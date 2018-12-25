НАТО: Самолет-разведчик РФ Ил-20 замечен у границ Латвии

Ил-20 / Фото: wikimedia

https://racurs.ua/n116095-nato-samolet-razvedchik-rf-il-20-zamechen-u-granic-latvii.html

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Патрульные самолеты НАТО заметили неподалеку государственной границы Латвии самолет-разведчик России Ил-20. Об этом в Twitter сообщила пресс-служба Национальных вооруженных сил Латвии.

«25 декабря патрульные самолеты идентифицировали над Балтийским морем близ государственной границы Латвии самолет Ил-20 ВВС РФ», — говорится в сообщении.

Российские самолеты все чаще летают над Балтийским морем близ воздушных и морских границ стран Балтии.

Напомним, после агрессии России в Керченском проливе беспилотник Военно-воздушных сил США RQ-4B Global Hawk осуществлял разведку вдоль берегов оккупированного Крыма. Также в конце ноября США направили два разведывательных самолета к Черному морю и Донбассу.

Также напомним, что во время октябрьских учений НАТО Trident Juncture 2018 в Норвегии, в которых участвовали армии 29 стран-членов, а также Швеции и Финляндии, российский разведывательный самолет Ту-142 на низкой высоте летал над американским военным кораблем Mount Whitney в Норвежском море. Воздушное судно летело на высоте чуть более 91 м. В РФ такие действия назвали «плановым полетом» над Норвежским морем.