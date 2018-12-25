НАТО: Літак-розвідник РФ Іл-20 кружляв біля кордонів Латвії

Іл-20 / Фото: wikimedia

https://racurs.ua/ua/n116095-nato-litak-rozvidnyk-rf-il-20-krujlyav-bilya-kordoniv-latviyi.html

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Патрульні літаки НАТО помітили неподалік державного кордону Латвії літак-розвідник Росії Іл-20. Про це у Twitter повідомила прес-служба Національних збройних сил Латвії.

«25 грудня патрульні літаки ідентифікували над Балтійським морем біля державного кордону Латвії літак Іл-20 ВПС РФ» — йдеться у повідомленні.

Російські літаки дедалі частіше літають над Балтійським морем поблизу повітряних і морських кордонів країн Балтії.

Нагадаємо, після агресії Росії у Керченській протоці безпілотник Військово-повітряних сил США RQ-4B Global Hawk здійснював розвідку вздовж берегів окупованого Криму. Також наприкінці листопада США направили два розвідувальні літаки до Чорного моря та Донбасу.

Також нагадаємо, що під час жовтневих навчань НАТО Trident Juncture 2018 у Норвегії, в яких брали участь армії 29 країн-членів Альянсу, а також Швеції та Фінляндії, російський розвідувальний літак Ту-142 на низькій висоті літав над американським військовим кораблем Mount Whitney в Норвезькому морі. Повітряне судно летіло на висоті трохи більше ніж 91 м. В РФ такі дії назвали «плановим польотом» над Норвезьким морем.