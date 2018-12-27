В «Укравтодорі» повідомили про ситуацію на дорогах державного значення

Дорожники запевняють, що рух автошляхами в Україні забезпечено. Фото: Укравтодор

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Станом на 7.00 дорожні служби забезпечили проїзд дорогами державного значення в Україні.

В «Укравтодорі» заявили, що знято обмеження в русі, які були на початок доби по автодорозі М-03 Київ — Харків — Довжанський в межах Полтавської області.

Також без проблем рухаються автомобілі по дорозі Н-08 Бориспіль — Дніпро — Запоріжжя — Маріуполь.

Деякі проблеми були із рухом машин на автодорозі М-04 Знам’янка — Луганськ — Ізварине, Н-08 Бориспіль — Дніпро — Запоріжжя — Маріуполь.

Щодо заборони в’їзду до Полтавської області, то в регіон досі заборонено в’їзд всіх видів транзитного транспорту.

Дорожники прийняли рішення зняти обмеження у русі транспорту в Кіровоградській, Черкаській, Дніпропетровській областях.

У відомстві додали, що на автошляхах наразі працює понад 1 тис. одиниць техніки та 1 тис. 275 співробітників.

Нагадаємо, через негоду обмеження на в’їзд до Полтавської області діятиме щонайменше до 12.00 27 грудня. Немає проблем із проїздом дорогами Дніпропетровської області. У Черкаській та Кіровоградській області були деякі ускладнення із проїздом місцевими дорогами.