Нардеп Омельянович не задекларував земельні ділянки на Донеччині вартістю понад 16 млн грн

Депутати не задекларували майно вартістю понад 17 млн грн. Фото: Politeka

https://racurs.ua/ua/n116167-nardep-omelyanovych-ne-zadeklaruvav-zemelni-dilyanky-na-donechchyni-vartistu-ponad-16-mln-grn.html

Racurs.ua

Національне агентство з запобігання корупції назвало імена ще кількох українських чиновників, які не декларують свої статки. Зокрема, парламентар Денис Омельянович «забув» вказати у декларації 20 земельних ділянок вартістю понад 16 млн грн, а депутат райради Володимир Караберов — будинок вартістю понад 1 млн грн і автомобіль.

Під час перевірки декларації народного депутата Омельяновича НАЗК виявило ознаки кримінального правопорушення — умисного декларування недостовірної інформації, передає прес-служба відомства.

Так, Омельянович не вніс до декларації за 2015 рік 19 власних земельних ділянок та одну земельну ділянку дружини, які розташовані в Донецькій області. Їх орієнтовна вартість складає понад 16 млн грн. Нардеп також не вказав, що є власником 1/3 квартири і не повідомив дані про квартиру дружини.

У свою чергу депутат Мангушської райради Донецької області Караберов вніс у декларацію відомості про наявний у нього будинок, проте зазначив, що йому не відома його вартість. Однак у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно містяться відповідні дані. Там зазначено, що вартість будинку депутата складає понад 1,4 млн грн. Також депутат не вказав у декларації придбаний у 2015 році автомобіль та не задекларував транспортний засіб дружини.

Додамо, що згідно зі ст. 366−1 Кримінального кодексу України, за декларування недостовірної інформації передбачено покарання у виді штрафу від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від 150 до 240 годин.

Недавно «Ракурс» повідомляв, що десятеро українських посадовців, серед яких суддя, прокурор і двоє місцевих депутатів, не задекларували загалом понад 5 млн грн. Через це НАЗК подало до суду протоколи про вчинення ними адміністративних порушень.