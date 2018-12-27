У «Борисполі» через сніг і вітер затримуються авіарейси

У "Борисполі" через негоду затримуються авіарейси. Фото: Мой портал

https://racurs.ua/ua/n116168-v-boryspoli-cherez-negodu-zatrymuutsya-aviareysy.html

Racurs.ua

В аеропорту «Бориспіль» багато авіарейсів прибувають із затримкою, а деякі й зовсім скасовано. Про це повідомляється на сайті столичного летовища.

Сьогодні, 27 грудня, у багатьох регіонах України, як і раніше, вирує негода. У Києві через це спостерігаються не лише затори на дорогах, а й затримки авіарейсів, зокрема, в аеропорту «Бориспіль». При цьому аеропорт «Київ» («Жуляни») ім. Сікорського працює у штатному режимі.

У «Борисполі» ж рейс із Шарм-Ель-Шейха (Єгипет) мав прибути сьогодні о 12.00, але на даний момент його очікують о 20.55. Більш ранній рейс із того ж єгипетського міста мав вилетіти об 11.15, але його скасували. Також рейси зі Львова до Києва очікуються з десятихвилинної затримкою, як і багато інших рейсів (із Нью-Йорка, Хургади та Гоа).

Зазначимо, що табло авіарейсів періодично оновлюється й час очікуваного прильоту змінюється на 10−20 хв.

Нагадаємо, вчора в деяких областях України вирувала негода. На автомагістралях спостерігався повний колапс — товщина снігового покриву сягала 60 см і опади продовжували падати. У зв’язку з цим на дорогах було обмежено рух, а поліція перейшла на посилений режим роботи.