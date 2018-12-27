«Кривавий Місяць»: січень принесе дивовижне астрономічне явище (ФОТО)

«Кривавий Місяць» можна буде спостерігати вночі 20 січня, фото: Flickr

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У ніч із 20 на 21 січня на небі можна буде побачити рідкісне астрономічне явище — «кривавий супермісяць».

Нічне світило значно збільшиться в розмірах й набуде червонуватого відтінку, схожого на іржу, повідомляє видання «Популярная механика».

Втім, побачити його зможуть не всі земляни — січневий супермісяць не прикрасить нічне небо Азії та Австралії.

З Місяцем, як космічним тілом, у цей час нічого не відбуватиметься — всі пов’язані з ним оптичні ефекти, які можна буде спостерігати в січні, стануть результатом його руху довкола Землі.

Нічне світило змінить свій колір на червонуватий внаслідок проходження крізь тінь нашої планети — від поверхні Місяця відбиватиметься сонячне світло, яке до того заломлювалося та розсіювалося Земною атмосферою.

Крім того, Місяць у цей час опиниться у перигеї — максимально близькій до Землі ділянці своєї орбіти, тому для спостерігача на поверхні нашої планети виглядатиме дещо більшим, ніж зазвичай.

Нагадаємо, 31 січня цього року «кривавий Місяць» співпав з часом його найбільшого наближення до Землі та повного місячного затемнення. Наступного разу таке явище астрономи обіцяють 31 грудня 2028 року.