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Ракурс
Допрос Гриценка в СБУ. Фото: facebook.com/Анатолий-Гриценко

Гриценко рассказал, что у него спрашивали на допросе в СБУ (ВИДЕО)

15 янв 2019, 14:40
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Лидер партии «Гражданская позиция», кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко сегодня, 15 января, сообщил о том, что побывал на допросе в Службе безопасности Украины (СБУ) в качестве свидетеля. По его словам, допрос уже завершился.

Гриценко утверждает, что его спрашивали о деятельности во время аннексии Крыма главы СБУ Валентина Наливайченко, который в то время занимал эту должность.

Следователя интересовали его действия или бездействие в период, когда Россия аннексировала Крым. Гриценко утверждает, что все рассказал следователю и дал исчерпывающие показания. Об этом он написал на своей странице в Facebook и опубликовал видео.

Напомним, что в СБУ заявили о вызове Гриценко на допрос в связи с обнародованием им в одном из телевизионных эфиров информации об обстоятельствах аннексии Крыма и оккупации Донбасса Россией. В спецслужбе также добавили, что показания граждан Украины об известных им фактах агрессии России против нашего государства являются патриотической гражданской позицией.

Источник: Ракурс


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