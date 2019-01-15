Гриценко рассказал, что у него спрашивали на допросе в СБУ (ВИДЕО)

Допрос Гриценка в СБУ. Фото: facebook.com/Анатолий-Гриценко

https://racurs.ua/n116832-gricenko-rasskazal-chto-u-nego-sprashivali-na-doprose-v-sbu-video.html

Racurs.ua

Лидер партии «Гражданская позиция», кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко сегодня, 15 января, сообщил о том, что побывал на допросе в Службе безопасности Украины (СБУ) в качестве свидетеля. По его словам, допрос уже завершился.

Гриценко утверждает, что его спрашивали о деятельности во время аннексии Крыма главы СБУ Валентина Наливайченко, который в то время занимал эту должность.

Следователя интересовали его действия или бездействие в период, когда Россия аннексировала Крым. Гриценко утверждает, что все рассказал следователю и дал исчерпывающие показания. Об этом он написал на своей странице в Facebook и опубликовал видео.

Напомним, что в СБУ заявили о вызове Гриценко на допрос в связи с обнародованием им в одном из телевизионных эфиров информации об обстоятельствах аннексии Крыма и оккупации Донбасса Россией. В спецслужбе также добавили, что показания граждан Украины об известных им фактах агрессии России против нашего государства являются патриотической гражданской позицией.