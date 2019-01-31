ЕС запустил механизм транзакций с Ираном в обход санкций США

Европейский специальный механизм расчетов с Ираном называется INSTEX, фото — DW

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Евросоюз запустил механизм транзакций с Ираном, позволяющий обойти американские санкции.

Европейский специальный механизм расчетов с Ираном называется INSTEX («Инструмент для поддержки торговых обменов»). О начале его работы официально объявили 31 января в Бухаресте на неформальной встрече министров иностранных дел ЕС, сообщает Politico.

«Этот механизм обеспечит право на торговлю с Тегераном», — заявила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини.

«Отмена санкций является важным аспектом „Общего всеобъемлющего плана действий“ — иранской ядерной сделки. Инструмент, запущенный сегодня, предоставит экономическим операторам необходимую основу для осуществления законной торговли с Ираном», — объяснила Могерини.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан рассказал, что его страна готова поддерживать торговлю с Ираном до тех пор, пока эта страна соблюдает ядерную сделку в соответствии с нормами МАГАТЭ.

Офис организации, которая будет отвечать за работу нового механизма расчетов, разместят в Париже.

«Это позволит европейским компаниям, которые этого пожелают, продолжать легальную торговлю с Ираном», — сказал Дриан, уточнив, что речь идет прежде всего о медицинском и продовольственном секторах.

Одобрил новшество и министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

«Только если Европа будет выполнять свои обязательства, мы сможем также требовать от Ирана соблюдать ядерную сделку», — сказал немецкий министр в Бухаресте. Кроме того, он считает, что этот шаг показывает сплоченность Евросоюза.

Кроме Дриана и Мааса, одобрил новый механизм расчетов с Ираном и глава МИД Великобритании Джереми Хант.

В совместном заявлении три ведущие государства Евросоюза заверили, что INSTEX разработан «в соответствии с самыми высокими международными стандартами противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, а также соблюдения санкций ЕС и ООН».

Евросоюз объявил о намерении создать механизм финансовых транзакций для поддержки торговых отношений с Ираном в обход санкций США осенью прошлого года. Предполагалось, что он начнет действовать уже в декабре 2018 года.