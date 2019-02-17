Женщина в костюме гориллы помогла австралийской полиции задержать преступника (ФОТО)

Активистка в костюме обезьяны-полицейского, фото: The West Australian

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В Еплкросе, пригороде западноавстралийського мегаполиса Перт, одетая в костюм гориллы женщина помогла задержать злоумышленника, который пугал посетительниц местного парка, демонстрируя интимные части своего тела.

Злоумышленник долго не могли поймать. Как правило, он передвигался на велосипеде, сообщает издание The West Australian.

Активистка, решившая остаться анонимной, рассказала журналистам, что сама несколько раз сталкивалась с этим человеком и разговаривала с другими женщинами, которые подтвердили, что с ними также происходили подобные случаи.

Чтобы вычислить злоумышленника, она в течение трех дней ходила по парку, собирая необходимую информацию, а, чтобы оставаться неузнанной в случае неожиданной встречи с сексуальным извращенцем, надела костюм гориллы-полицейского.

Наконец ей удалось заметить злоумышленника, который снова передвигался на велосипеде. Активистка последовала за ним и сообщила правоохранителям.

Вскоре стало известно, что местная полиция обвинила 47-летнего жителя другого пригорода Перта — города Пальмира в четырех случаях совершения непристойных действий на публике в течение девятимесячного периода — с мая прошлого года до середины этой недели.

Полицейские не указали, что именно заставило их выдвинуть такие обвинения относительно вероятного злоумышленника, но сообщили, что в ходе расследования была получена ценная информация от общественности.

Позже задержанный предстанет перед судом.

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранителям США понадобилось 27 лет для раскрытия загадочного убийства, совершенного злоумышленником в костюме клоуна.