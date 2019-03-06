Группу торговцев оружием задержали на Киевщине (ФОТО)

Изъятое оружие, фото: Национальная полиция

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В Киеве правоохранители разоблачили группу торговцев оружием и боеприпасами.

Задержаны четыре жителя Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Отмечается, что во время обысков у них правоохранители изъяли предметы, похожие на винтовки Мосина, пистолеты ТТ и Сarrera, гранаты Ф1 и РГД-5, тротиловую шашку 400 г с электродетонатором, 600 г вещества, которое, вероятно, является взрывчаткой, около 0,5 тыс. боеприпасов, мобильные телефоны, сим-карты, а также денежные средства.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса (незаконное обращение с оружием). За это правонарушение законодательство предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Правоохранители устанавливают каналы поступления оружия и боеприпасов.

Напомним, недавно в Днепре правоохранители разоблачили преступную группировку, которая организовала подпольное производство боеприпасов, а также создала мощную нарколабораторию, расположенную под землей. Всего было задержано девять человек. Эта противоправная деятельность ежемесячно приносила до 3 млн грн.