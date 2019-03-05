Павел Климкин, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n118990-rossiya-kajdye-40-sekund-osuschestvlyaet-kiberataki-protiv-ukrainy-klimkin.html

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Каждые 40 секунд государственные учреждения Украины подвергаются кибератакам со стороны РФ.

Речь идет о попытках россиян попасть в компьютерные сети министерств, кибернападения на Центризбирком и другие ведомства. Кроме того, хакеры пытаются вмешаться в функционирование критически инфраструктуры. Об этом в интервью «Радіо Свобода» заявил министр внутренних дел Павел Климкин.

«Представьте себе блэкаут в течение 5−7 дней перед выборами. Такая ситуация может полностью изменить результаты голосования», — подчеркивает министр.

Климкин отмечает, что попытки вмешательства России в предвыборный процесс являются беспрецедентными по масштабам охвата и касаются не только сферы киберпространства и дезинформации. В частности, РФ вмешивается в религиозную сферу, пытаясь манипулировать региональными религиозными элитами.

Напомним, недавно глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак заявил, что информационная система Центризбиркома защищена от хакерских атак, одна из которых была успешно отражена в конце февраля. По словам Грицака, в целом за период 2016—2018 годов специалисты СБУ обнаружили около 470-ти хакерских атак на государственные информационные ресурсы.