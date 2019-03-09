В Колумбии разбился самолет DC-3, погибли 12 человек (ВИДЕО)

В Колумбии 9 марта разбился самолет Douglas DC-3, фото — ndtv.com

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Racurs.ua

В Колумбии 9 марта разбился самолет Douglas DC-3. Трагедия произошла во время аварийной посадки. Погибли 12 человек, находившиеся на борту самолета, сообщает Twitter управления гражданской авиации Колумбии.

Douglas DC-3 — один из самых популярных ближнемагистральных самолетов в мире. Пассажирский лайнер разбился в сельской местности недалеко от города Сан-Мартин (центральная часть Колумбии).

Самолет совершал рейс из Сан-Хосе-дель-Гуавьяре в Вильявисенсио. Пилот сообщил диспетчерам о чрезвычайной ситуации на борту, впоследствии связь с ним прервалась. Причина аварии пока неизвестна, в аварии никто не выжил.

Среди погибших — один несовершеннолетний. Очевидцы рассказали, что пилот маневрировал и совершал аварийную посадку, но не смог удачно совершить маневр. Самолет разбился и загорелся.

«Ракурс» сообщал, что в Польше в начале марта разбился самолет МиГ-29. Это произошло на территории села Дргич в Мазовецком воеводстве Польши. Самолет упал в лесной местности, жилые дома не пострадали. Пилот успел катапультироваться перед падением машины и выжил.