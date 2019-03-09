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Хоккеист во Франции "вырубил" соперника приемом в стиле смешанных единоборств, фото — Твиттер
Канадский хоккеист «вырубил» соперника жутким приемом (ВИДЕО)https://racurs.ua/n119184-kanadskiy-hokkeist-vyrubil-sopernika-jutkim-priemom-video.htmlRacurs.ua
Канадский хоккеист французского клуба «Амьен» Холден Андерсон в матче чемпионата Франции против «Бордо» применил борцовский прием на Жульене Дезрозье, что привело к жуткой травме спортсмена.
Прием в стиле смешанных единоборств показался грубым даже руководству «Амьена». Как сообщает Твиттер клуба, команда наложила штраф на собственного игрока. Андерсона отстранили от игр на неопределенный срок.
Инцидент произошел при счете 3:4 в пользу «Амьена». На площадке вспыхнула драка с участием почти всех игроков команд. Когда драка, казалось бы, стихла, хоккеист бросил соперника на лед. Дезрозье получил сотрясение мозга и растяжение плечевого сустава. Для него сезон закончен.
В ближайшее время лига вынесет наказание для Андерсона. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Амьена».
В январе этого года «Ракурс» сообщал, что хоккеист нанес страшную травму арбитру матча в России.
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