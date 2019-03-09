Канадский хоккеист «вырубил» соперника жутким приемом (ВИДЕО)

Хоккеист во Франции "вырубил" соперника приемом в стиле смешанных единоборств, фото — Твиттер

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Racurs.ua

Канадский хоккеист французского клуба «Амьен» Холден Андерсон в матче чемпионата Франции против «Бордо» применил борцовский прием на Жульене Дезрозье, что привело к жуткой травме спортсмена.

Прием в стиле смешанных единоборств показался грубым даже руководству «Амьена». Как сообщает Твиттер клуба, команда наложила штраф на собственного игрока. Андерсона отстранили от игр на неопределенный срок.

Инцидент произошел при счете 3:4 в пользу «Амьена». На площадке вспыхнула драка с участием почти всех игроков команд. Когда драка, казалось бы, стихла, хоккеист бросил соперника на лед. Дезрозье получил сотрясение мозга и растяжение плечевого сустава. Для него сезон закончен.

В ближайшее время лига вынесет наказание для Андерсона. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Амьена».

В январе этого года «Ракурс» сообщал, что хоккеист нанес страшную травму арбитру матча в России.