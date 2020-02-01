На Львівщині у школі розпили газ, є постраждалі, фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n133011-na-lvivschyni-u-shkoli-rozpyly-gaz-ie-postrajdali.html

Ракурс

Школяр розпилив газ у школі в Львівській області.

Інцидент стався у місті Жовква. Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Відомо, що перцевий балончик розпилив у приміщенні місцевого навчального закладу 18-річний учень. Внаслідок цього постраждало 5 учнів.

У всіх медики діагностували середній ступінь важкості. В учнів зафіксовано подразнення дихальних шляхів парами невідомої речовини.

Подія трапилась по обіді 31 січня. Обставини інциденту встановлюються. Фахівці проводять детальний аналіз ситуації.

Нагадаємо, у жовтні невідомий газ розпилили у приміщенні загальноосвітньої школи № 21 у Чернігові. Персонал навчального закладу змушений був провести евакуацію дітей.