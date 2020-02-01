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На Львівщині у школі розпили газ, є постраждалі, фото: Вікіпедія

На Львівщині у школі розпили газ, є постраждалі

1 лют 2020, 12:46
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Школяр розпилив газ у школі в Львівській області.

Інцидент стався у місті Жовква. Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Відомо, що перцевий балончик розпилив у приміщенні місцевого навчального закладу 18-річний учень. Внаслідок цього постраждало 5 учнів.

У всіх медики діагностували середній ступінь важкості. В учнів зафіксовано подразнення дихальних шляхів парами невідомої речовини.

Подія трапилась по обіді 31 січня. Обставини інциденту встановлюються. Фахівці проводять детальний аналіз ситуації.

Нагадаємо, у жовтні невідомий газ розпилили у приміщенні загальноосвітньої школи № 21 у Чернігові. Персонал навчального закладу змушений був провести евакуацію дітей.

Джерело: Ракурс


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