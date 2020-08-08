Зеленский требует усиления контроля за соблюдением карантина

https://racurs.ua/n142209-zelenskiy-trebuet-usileniya-kontrolya-za-sobludeniem-karantina.html

Ракурс

Президент Владимир Зеленский 8 августа отреагировал на неутешительную статистику заболеваемости на коронавирусную инфекцию в Украине. Глава государства дал ряд поручений Кабмину Дениса Шмыгаля.

Учитывая стремительный рост числа случаев заболевания COVID-19 в Украине Зеленский поручил Шмыгалю безотлагательно провести комплексную оценку готовности больниц для оказания помощи больным, обеспечить медучреждения всем необходимым оборудованием, — говорится в сообщении на сайте президента.

Также Зеленский потребовал от правительства обеспечить медиков в полном объеме средствами индивидуальной защиты.

Глава государства поручил Кабмину усилить контроль за соблюдением карантинных мероприятий, — добавили в Офисе президента.

Кроме этого, Кабмин должен пересмотреть режим работы контрольно-пропускных пунктов въезда на территорию аннексированного Крыма.

Украина умеет мобилизоваться, если надо. Самое время правительству мобилизовать силы для предотвращения второй волны коронавирусной инфекции, которая может иметь страшные последствия не только для экономики, но и для нашего человеческого капитала, — резюмировал Зеленский.

Напомним, коронавирус в Украине за минувшие сутки, 7 августа, обнаружили еще у 1 тыс. 489 пациентов. Инфекция COVID-19 унесла жизни 27 человек, 600 украинцев выздоровели. Всего в Украине по состоянию на утро 8 августа зафиксировали 79 тыс. 750 случаев коронавирусной болезни.