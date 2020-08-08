Зеленський вимагає посилення контролю за дотриманням карантину — коронавірус в Україні

https://racurs.ua/ua/n142209-zelenskyy-vymagaie-posylennya-kontrolu-za-dotrymannyam-karantynu.html

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Президент Володимир Зеленський 8 серпня відреагував на невтішну статистику захворюваності за коронавірусну інфекцію в Україні. Глава держави дав низку доручень Кабміну Дениса Шмигаля.

З огляду на стрімке зростання кількості випадків захворювання на COVID-19 в Україні Зеленський доручив Шмигалю невідкладно провести комплексну оцінку готовності лікарень для надання допомоги хворим, забезпечити заклади всім необхідним обладнанням, — йдеться в повідомленні на сайті президента.

Також Зеленський наказав уряду забезпечити медиків в повному обсязі засобами індивідуального захисту.

Глава держави доручив Кабміну посилити контроль за дотриманням карантинних заходів, — додали в Офісі президента.

Окрім цього, Кабмін має переглянути режим роботи контрольно-пропускних пунктів в’їзду на територію анексованого Криму.

Україна вміє мобілізуватися, якщо треба. Саме час уряду мобілізувати сили для уникнення другої хвилі коронавірусної інфекції, яка може мати страшні наслідки не лише для економіки, а й для нашого людського капіталу, — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, коронавірус в Україні за минулу добу, 7 серпня, виявили ще у 1 тис. 489 пацієнтів. Інфекція COVID-19 забрала життя 27 осіб, 600 українців одужали. Загалом в Україні станом на ранок 8 серпня зафіксовано 79 тис. 750 випадків коронавірусної хвороби