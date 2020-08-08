Данные 7 тыс. украинских военных слили в Телеграм — омбудсмен

https://racurs.ua/n142212-dannye-7-tys-ukrainskih-voennyh-slili-v-telegram-ombudsmen.html

Ракурс

Персональные данные 7 тыс. украинских военнослужащих слили в Телеграм. В июле департамент в сфере защиты персональных данных омбудсмена во время мониторинга обнаружил чат-бот в мессенджере Телеграм (Telegram), который обнародовал табличный файл с персональными данными военных.

В частности, общедоступной стала информация о ФИО, номерах воинских частей, а также датах самовольного оставления частей военными. Речь идет о публикации частной информации 6 тыс. 907 военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Омбудсмен обратилась в СБУ и Нацполиции и призвала заблокировать Telegram-бота. 6 августа полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 182 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности частной жизни).

По состоянию на 7 августа в Телеграм продолжали распространять указанный файл с персональными данными, — сообщили в Офисе омбудсмена.

Напомним, санкция за нарушение неприкосновенности частной жизни предусматривает наказание в виде: штрафа в размере от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, или ограничения свободы на срок до трех лет.