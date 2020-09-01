Мера Тернополя підкосив коронавірус

Мер Тернополя. Фото: Нова тернопільська газета

https://racurs.ua/ua/n143236-mera-ternopolya-pidkosyv-koronavirus.html

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Коронавірус в Україні переходить у стан другої хвилі. Хвороба не оминула і мера Тернополя Сергія Надала.

Він розповів, що отримав результат тесту на коронавірус, який виявився позитивним. Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.

Міський голова додав, що здавав тест регулярно впродовж п’яти місяців через роботу, що пов’язана з людьми. Його заступники та інші члени команди також пройшли тестування, у них інфекцію не виявили.

З симптомів у мера Тернополя спостерігається неприємний біль в горлі, але загалом стан нормальний. Наразі він перебуває у постійному контакті зі своїм сімейним лікарем та спеціалістами.

Найближчі два тижні міський голова буде працювати з дому, перебуваючи на самоізоляції. Потреби у госпіталізації немає.

До цього Тернопіль, який віднесли до «червоної» зони епідеміологічної небезпеки, відмовлявся посилювати карантин.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус знову поширився Верховною Радою. Спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що 23 народних депутатів захворіли або зараз хворіють на COVID-19. Окрім того, інфікувалися й семеро працівників апарату.

Також коронавірусом заразився очільник Львівської обласної ради Олександр Ганущин. Його самопочуття різко погіршилося 28 серпня. Голова облради вирішив перестрахуватись і здав ПЛР-тест, який виявився позитивним.