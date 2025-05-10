Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Залишки БПЛА «Герань-2» виявили на Київщини, фото: ДСНС
На Київщині виявили залишки російського ударного безпілотника (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n206206-na-kyyivschyni-vyyavyly-zalyshky-rosiyskogo-udarnogo-bezpilotnyka-foto.htmlРакурс
На Київщині на території одного з лісових масивів мешканці виявили залишки російського ударного безпілотника «Герань-2».
Сапери підрозділу Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України провели обстеження фрагментів та вилучили їх, повідомляє прес-служба ДСНС.
Закликаємо громадян до обачності та відповідальності! У разі виявлення підозрілих предметів — не наближайтеся, не торкайтеся та негайно повідомляйте 101, — наголошують у відомстві.
Гра в наперстки у ВАКС: Як інкримінувати діяння, визнане таким, що не містить складу злочину
Розуміти і розумнішати: до нових американських підходів — без емоцій
Судді поза законом
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...