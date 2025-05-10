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Ракурс
Залишки БПЛА «Герань-2» виявили на Київщини, фото: ДСНС

На Київщині виявили залишки російського ударного безпілотника (ФОТО)

10 тра 2025, 17:00
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На Київщині на території одного з лісових масивів мешканці виявили залишки російського ударного безпілотника «Герань-2».

Сапери підрозділу Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України провели обстеження фрагментів та вилучили їх, повідомляє прес-служба ДСНС.

Закликаємо громадян до обачності та відповідальності! У разі виявлення підозрілих предметів — не наближайтеся, не торкайтеся та негайно повідомляйте 101, — наголошують у відомстві.

Залишки БПЛА «Герань-2» виявили на Київщини, фото: ДПСУ

Джерело: Ракурс


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