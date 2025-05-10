Залишки БПЛА «Герань-2» виявили на Київщини, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n206206-na-kyyivschyni-vyyavyly-zalyshky-rosiyskogo-udarnogo-bezpilotnyka-foto.html

Ракурс

На Київщині на території одного з лісових масивів мешканці виявили залишки російського ударного безпілотника «Герань-2».

Сапери підрозділу Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України провели обстеження фрагментів та вилучили їх, повідомляє прес-служба ДСНС.