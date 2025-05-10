На Київщині на території одного з лісових масивів мешканці виявили залишки російського ударного безпілотника «Герань-2».

Сапери підрозділу Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України провели обстеження фрагментів та вилучили їх, повідомляє прес-служба ДСНС.

Закликаємо громадян до обачності та відповідальності! У разі виявлення підозрілих предметів — не наближайтеся, не торкайтеся та негайно повідомляйте 101, — наголошують у відомстві.