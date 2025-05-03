Военные потери рф приближаются к новому рекорду. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n206033-voennye-poteri-rossii-priblijautsya-k-novomu-rekordu-britanskaya-razvedka.html

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Військові втрати росії у війні проти України поступово зростають.

З початку повномасштабного вторгнення рф, у 2022 році, Москва втратила приблизно 950 тис. загиблих і поранених. А за перші чотири місяці 2025 року росія втратила вже приблизно 160 тис. осіб. Фіксується тенденція подальшого зростання числа втрат. Про це йдеться у звіті британської розвідки за 3 травня, повідомило Міноборони Великої Британії у соцмережі Х.

Якщо такі втрати збережуться до кінця 2025 року, це буде найдорожчим роком війни для росії з погляду людських втрат, що продовжує тенденцію до щорічного зростання втрат, — наголосили британці.

У звіті йдеться й про те, що втрати загарбників у квітні цього року залишаються в середньому меншими за дуже високі щоденні показники кінця 2024 року, але все ще є високими в загальному контексті конфлікту.

Розвідка наголошує, що у 2025 році рф «не змогла перетворити постійні важкі втрати на значні успіхи в Україні».

Нагадаємо, днями ЗСУ на одному із ключових напрямків фронту знищили російський зенітно-ракетний комплекс середньої дальності «БУК-М3», орієнтовна вартість якого становить близько 45 млн дол.