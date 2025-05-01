ЗСУ знищили сучасний ЗРК рашистів на ключовому напрямку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n205980-zsu-znyschyly-suchasnyy-zrk-rashystiv-na-kluchovomu-napryamku-video.htmlРакурс
Захисники України на одному із ключових напрямків знищили ворожий ЗРК середньої дальності «БУК-М3».
Відповідне відео сьогодні, 1 травня, опубліковане у Telegram-каналі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».
Завдяки майстерним діям розвідників бригади артрозвідки «Чорний ліс» вдалося виявити, а суміжним підрозділам знищити російський зенітний ракетний комплекс «БУК-М3» з боєкомплектом, — вказано в описі відео. — Цей «феєрверк» від детонації БК — наслідок точного влучання.
«БУК-М3» — один із ключових засобів ППО російських загарбників. Його орієнтовна вартість становить близько 45 млн дол. США.
Кожен такий вибух і знищення важливих зразків озброєння окупаційної армії — це зниження спроможностей ворога на полі бою впродовж тривалого часу, — наголошують в ОСУВ «Хортиця».