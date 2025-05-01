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Ракурс
Знищення техніки російських загарбників, скріншот відео

ЗСУ знищили сучасний ЗРК рашистів на ключовому напрямку (ВІДЕО)

1 тра 2025, 14:13
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Захисники України на одному із ключових напрямків знищили ворожий ЗРК середньої дальності «БУК-М3».

Відповідне відео сьогодні, 1 травня, опубліковане у Telegram-каналі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».

Завдяки майстерним діям розвідників бригади артрозвідки «Чорний ліс» вдалося виявити, а суміжним підрозділам знищити російський зенітний ракетний комплекс «БУК-М3» з боєкомплектом, — вказано в описі відео. — Цей «феєрверк» від детонації БК — наслідок точного влучання.

«БУК-М3» — один із ключових засобів ППО російських загарбників. Його орієнтовна вартість становить близько 45 млн дол. США.

Кожен такий вибух і знищення важливих зразків озброєння окупаційної армії — це зниження спроможностей ворога на полі бою впродовж тривалого часу, — наголошують в ОСУВ «Хортиця».

Джерело: Ракурс


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