Знищення техніки російських загарбників, скріншот відео

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Захисники України на одному із ключових напрямків знищили ворожий ЗРК середньої дальності «БУК-М3».

Відповідне відео сьогодні, 1 травня, опубліковане у Telegram-каналі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».

Завдяки майстерним діям розвідників бригади артрозвідки «Чорний ліс» вдалося виявити, а суміжним підрозділам знищити російський зенітний ракетний комплекс «БУК-М3» з боєкомплектом, — вказано в описі відео. — Цей «феєрверк» від детонації БК — наслідок точного влучання.

«БУК-М3» — один із ключових засобів ППО російських загарбників. Його орієнтовна вартість становить близько 45 млн дол. США.