На Краматорському напрямку ударні дрони захисників України влаштували «гарячу зустріч» окупантам.

Відповідне відео сьогодні, 30 квітня, опубліковане у Telegram-каналі ОСУВ «Хортиця».�

Ворог намагався втекти з поля бою, однак спроба втечі завершилась двома вирвами. В результаті влучних ударів було знищено броньований тягач противника, а також буксирувану ним МТ-ЛБ при спробі евакуації з поля бою, — вказано в описі відео.