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Знищення ворожої бронетехніки, скріншот відео
Українські дрони знищили бронетехніку, яку рашисти намагалися евакуювати (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n205968-ukrayinski-drony-znyschyly-bronetehniku-yaku-rashysty-namagalysya-evakuuvaty-video.htmlРакурс
На Краматорському напрямку ударні дрони захисників України влаштували «гарячу зустріч» окупантам.
Відповідне відео сьогодні, 30 квітня, опубліковане у Telegram-каналі ОСУВ «Хортиця».�
Ворог намагався втекти з поля бою, однак спроба втечі завершилась двома вирвами. В результаті влучних ударів було знищено броньований тягач противника, а також буксирувану ним МТ-ЛБ при спробі евакуації з поля бою, — вказано в описі відео.
Зазначається, що на відео показана робота 5-ї окремої штурмової Київської бригади.
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