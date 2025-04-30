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Ракурс
Знищення ворожої бронетехніки, скріншот відео

Українські дрони знищили бронетехніку, яку рашисти намагалися евакуювати (ВІДЕО)

30 кві 2025, 22:03
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На Краматорському напрямку ударні дрони захисників України влаштували «гарячу зустріч» окупантам.

Відповідне відео сьогодні, 30 квітня, опубліковане у Telegram-каналі ОСУВ «Хортиця».�

Ворог намагався втекти з поля бою, однак спроба втечі завершилась двома вирвами. В результаті влучних ударів було знищено броньований тягач противника, а також буксирувану ним МТ-ЛБ при спробі евакуації з поля бою, — вказано в описі відео.

Зазначається, що на відео показана робота 5-ї окремої штурмової Київської бригади.

Джерело: Ракурс


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