Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення російських загарбників, скріншот відео
4 БМП та багі окупантів знищили Сили оборони на Куп’янському напрямку, відбиваючи штурм рашистів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n205942-4-bmp-ta-bagi-okupantiv-znyschyly-syly-oborony-na-kup-yanskomu-napryamku-vidbyvauchy-shturm.htmlРакурс
На Куп’янському напрямку Сили оборони дня відбили чергову спробу наступу російських загарбників.
Про це сьогодні. 29 квітня, повідомляється у Telegram-каналі ОСУВ «Хортиця».
Зазначається, що завдяки спільним зусиллям підрозділів вдалося зупинити чергову атаку противника, завдавши йому значних втрат:
- ліквідовано 38 російських військових, ще 11 поранено;
- знищено чотири бойові машини піхоти, багі, легковий автомобіль та мотоцикл.
Після успішного ураження ворожої техніки (БМП, автомобілів і багі), бійці застосували касетні боєприпаси для нанесення максимальних втрат живій силі противника, яка опинилася на відкритій місцевості без прикриття броні, — зазначили в ОСУВ «Хортиця».
Гра в наперстки у ВАКС: Як інкримінувати діяння, визнане таким, що не містить складу злочину
Розуміти і розумнішати: до нових американських підходів — без емоцій
Судді поза законом
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...