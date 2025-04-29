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Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

4 БМП та багі окупантів знищили Сили оборони на Куп’янському напрямку, відбиваючи штурм рашистів (ВІДЕО)

29 кві 2025, 20:08
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На Куп’янському напрямку Сили оборони дня відбили чергову спробу наступу російських загарбників.

Про це сьогодні. 29 квітня, повідомляється у Telegram-каналі ОСУВ «Хортиця».

Зазначається, що завдяки спільним зусиллям підрозділів вдалося зупинити чергову атаку противника, завдавши йому значних втрат:

  • ліквідовано 38 російських військових, ще 11 поранено;
  • знищено чотири бойові машини піхоти, багі, легковий автомобіль та мотоцикл.

Після успішного ураження ворожої техніки (БМП, автомобілів і багі), бійці застосували касетні боєприпаси для нанесення максимальних втрат живій силі противника, яка опинилася на відкритій місцевості без прикриття броні, — зазначили в ОСУВ «Хортиця».

Джерело: Ракурс


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