Знищення російських загарбників, скріншот відео

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На Куп’янському напрямку Сили оборони дня відбили чергову спробу наступу російських загарбників.

Про це сьогодні. 29 квітня, повідомляється у Telegram-каналі ОСУВ «Хортиця».

Зазначається, що завдяки спільним зусиллям підрозділів вдалося зупинити чергову атаку противника, завдавши йому значних втрат:

ліквідовано 38 російських військових, ще 11 поранено;

знищено чотири бойові машини піхоти, багі, легковий автомобіль та мотоцикл.