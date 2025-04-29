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4 БМП и баги оккупантов уничтожили Силы обороны на Купянском направлении, отражая штурм рашистов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n205942-4-bmp-i-bagi-okkupantov-unichtojili-sily-oborony-na-kupyanskom-napravlenii-otrajaya-shturm.htmlРакурс
На Куп’янському напрямку Сили оборони дня відбили чергову спробу наступу російських загарбників.
Про це сьогодні. 29 квітня, повідомляється у Telegram-каналі ОСУВ «Хортиця».
Зазначається, що завдяки спільним зусиллям підрозділів вдалося зупинити чергову атаку противника, завдавши йому значних втрат:
- ліквідовано 38 російських військових, ще 11 поранено;
- знищено чотири бойові машини піхоти, багі, легковий автомобіль та мотоцикл.
Після успішного ураження ворожої техніки (БМП, автомобілів і багі), бійці застосували касетні боєприпаси для нанесення максимальних втрат живій силі противника, яка опинилася на відкритій місцевості без прикриття броні, — зазначили в ОСУВ «Хортиця».
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