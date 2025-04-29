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Ракурс
Знищення позицій російських загарбників, скріншот відео

Українська артилерія знищила ворожі пункти пілотування БПЛА на Вовчанському напрямку (ВІДЕО)

29 кві 2025, 18:58
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Українські прикордонники зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню завдали вогневих уражень по ворожих позиціях на Вовчанському напрямку.

Відповідне відео сьогодні, 29 квітня, оприлюднила прес-служба ДПСУ.

Окрім фортифікацій противника, бійці бригади «Гарт» знищили три пункти пілотування БпЛА противника на Вовчанському напрямку та знешкодили 9 окупантів, — вказано в повідомленні.

На відео показані моменти завдання ударів по особовому складу та позиціях ворога.

Джерело: Ракурс


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