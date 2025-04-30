Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтожение вражеской бронетехники, скриншот видео
Украинские дроны уничтожили бронетехнику, которую пытались эвакуировать рашисты (ВИДЕО)https://racurs.ua/n205968-ukrainskie-drony-unichtojili-bronetehniku-kotoruu-pytalis-evakuirovat-rashisty-video.htmlРакурс
На Краматорському напрямку ударні дрони захисників України влаштували «гарячу зустріч» окупантам.
Відповідне відео сьогодні, 30 квітня, опубліковане у Telegram-каналі ОСУВ «Хортиця».�
Ворог намагався втекти з поля бою, однак спроба втечі завершилась двома вирвами. В результаті влучних ударів було знищено броньований тягач противника, а також буксирувану ним МТ-ЛБ при спробі евакуації з поля бою, — вказано в описі відео.
Зазначається, що на відео показана робота 5-ї окремої штурмової Київської бригади.
Игра в наперстки в ВАКС: Как инкриминировать деяние, признанное не содержащим состава преступления
Понимать и умнеть: к новым американским подходам без эмоций
Судьи вне закона
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...