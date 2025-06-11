Эвакуация раненого военного, скриншот видео

https://racurs.ua/n207000-robot-evakuiroval-ranenogo-ukrainskogo-voennogo-s-polya-boya-video.html

Ракурс

Наземний роботизований комплекс Ardal від компанії-учасника українського оборонного кластера Brave1 BUREVII врятував життя українського військового, евакуювавши його надскладної ділянки на полі бою.

Відповідне відео на своїй Фейсбук-сторінці опублікував міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Робот пройшов там, куди не могли дістатися люди, — наголосив він.

Федоров зазначив, що нещодавно лише за чотири дні військові підрозділу K-2 провели чотири успішні евакуації побратимів з використанням наземного робота.