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Ракурс
Эвакуация раненого военного, скриншот видео

Робот эвакуировал раненого украинского военного с поля боя (ВИДЕО)

11 июн 2025, 22:21
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Наземний роботизований комплекс Ardal від компанії-учасника українського оборонного кластера Brave1 BUREVII врятував життя українського військового, евакуювавши його надскладної ділянки на полі бою.

Відповідне відео на своїй Фейсбук-сторінці опублікував міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Робот пройшов там, куди не могли дістатися люди, — наголосив він.

Федоров зазначив, що нещодавно лише за чотири дні військові підрозділу K-2 провели чотири успішні евакуації побратимів з використанням наземного робота.

Источник: Ракурс


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