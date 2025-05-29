Петр Порошенко представил новейший беспилотник комплекс, скриншот видео

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Петро Порошенко, п’ятий президент України та лідер «Євросолідарності», представив нову гусеничну наземну роботизовану платформу, яку оснастили можливостями комплексів протидії засобам технічної розвідки (ПДТР).

Відповідне відео Порошенко сьогодні, 29 травня, опублікував на своїй Фейсбук-сторінці.

Ми отримали робота, який знищуватиме розвідувальні дрони, FPV, доставлятиме БК та виконуватиме іншу небезпечну роботу. Поки оператори керуватимуть ним із закритих позицій, не наражаючись на небезпеку, — наголосив Порошенко.

За його словами, мобільний комплекс ПДТР, назву якого поки що не розсекречують, вирішує відразу декілька проблем:

захищає життя особового складу;

виконує завдання з логістики, підвезення снарядів, евакуації поранених;

виконує завдання з постановки мін та розмінування.

Спільно з виробником ми провели випробування та зупинилися на цій моделі робота, яку плануємо поставити на виробництво. Паралельно на базі навчального центру ЗСУ готують операторів. Працюємо і над тим, щоб більше комплектуючих і для ПДТР, і для НРК вироблялося в Україні, — розповів Порошенко.