Российские захватчики потеряли уже сотни тысяч человек, скриншот видео

https://racurs.ua/n206669-poteri-rossiyan-s-nachala-goda-nazval-syrskiy-video.html

Ракурс

Втрати російських окупантів з початку 2025 року перевищили 190 тис. осіб — сягнули 194 тис. 140 осіб.

Про це сьогодні, 29 травня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Сили оборони України продовжують ефективну бойову роботу, знищуючи ворога. Дякую захисникам і захисницям за щоденну боротьбу та відстоювання свободи і незалежності країни. Слава Україні! — наголосив Сирський.

Він також опублікував відео, котре показує роботу захисників України по російських загарбниках.