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Российские захватчики потеряли уже сотни тысяч человек, скриншот видео

Потери россиян с начала года назвал Сырский (ВИДЕО)

29 мая 2025, 18:46
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Втрати російських окупантів з початку 2025 року перевищили 190 тис. осіб — сягнули 194 тис. 140 осіб.

Про це сьогодні, 29 травня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Сили оборони України продовжують ефективну бойову роботу, знищуючи ворога. Дякую захисникам і захисницям за щоденну боротьбу та відстоювання свободи і незалежності країни. Слава Україні! — наголосив Сирський.

Він також опублікував відео, котре показує роботу захисників України по російських загарбниках.

Источник: Ракурс


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