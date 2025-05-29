Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Російські загарбники втратили вже сотні тисяч осіб, скріншот відео

Втрати росіян з початку року назвав Сирський (ВІДЕО)

29 тра 2025, 18:46
999

Втрати російських окупантів з початку 2025 року перевищили 190 тис. осіб — сягнули 194 тис. 140 осіб.

Про це сьогодні, 29 травня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Сили оборони України продовжують ефективну бойову роботу, знищуючи ворога. Дякую захисникам і захисницям за щоденну боротьбу та відстоювання свободи і незалежності країни. Слава Україні! — наголосив Сирський.

Він також опублікував відео, котре показує роботу захисників України по російських загарбниках.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів