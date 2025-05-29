россия накопила достаточно сил для попытки нападения на Сумщину. Фото:

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На Сумському напрямку біля кордону з Україною спостерігається велика кількість російських військ.

У Курській області російської федерації окупаційна армія накопичила кількість сил та засобів по особовому складу й по техніці. Цих підрозділів достатньо для того, щоб спробувати атакувати Україну. Про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив в ефірі телемарафону.

За його словами, росія почала накопичувати сили ще тоді, коли готувалася відтіснити підрозділи ЗСУ з Курщини. Періодично спостерігається зміна кількості у лавах росіян у живій силі та озброєнні.

У ворога там достатньо сил для того, щоб здійснювати дію й стосовно нашого кордону, аби створити власне спробу атаки по території України, — зазначив Демченко.

Також, як розповів спікер ДПСУ, не зменшується активність російських диверсантів, які найбільш активні у межах Сумської області. Крім того, фіксувалися спроби заходу ворожих ДРГ на Харківщину.

Нагадаємо, у DeepState заявили, що існує ризик просування російських військ на Сумщині. Ціллю росіян насамперед є село Юнаківка, що має для них стратегічне значення. Аналітики вважають, не можна допустити втрату цього великого села, бо це дасть противнику не лише накопичити особовий склад, але й скоротить відстань до Сум. Це дозволить росіянам атакувати FPV-дронами та бити зі ствольної артилерії.

У березні президент України Володимир Зеленський заявив, що Курська операція досягла своєї головної мети — відтягнути значну частину російських військ з Покровського, Харківського та Сумського напрямків.